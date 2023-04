Milan-Inter, biglietti in vendita per gli abbonati: coda a Casa Milan

Scatta la vendita dei biglietti per Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champions League, per la fase dedicata agli abbonati

Inizierà alle ore 12:00 di oggi, lunedì 24 aprile , la prima fase della vendita dei biglietti per Milan-Inter , partita in programma mercoledì 10 maggio , alle ore 21:00 a 'San Siro', il derby di Milano valido per l'andata delle semifinali di Champions League .

In questa fase, che durerà fino alle ore 23:59 di mercoledì 26 aprile prossimo, gli abbonati del Milan alle partite di Serie A 2022-2023 avranno la facoltà di acquistare un biglietto per il derby, confermando il proprio posto allo stadio, con un listino prezzi dedicato .

Sono esclusi da questa fase di vendita agli abbonati al Secondo Anello Verde e quelli nei settori riservati UEFA. Ben prima dell'apertura ufficiale delle vendite dei biglietti per Milan-Inter, a 'Casa Milan', sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, c'era già tantissima fila, così come testimoniato dalle foto del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi.