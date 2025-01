Coppa Italia Femminile – Milan-Fiorentina: aperta la vendita

La gara contro la Fiorentina arriva subito dopo un altro impegno casalingo, quello contro il Napoli, rendendo gennaio un mese cruciale per il Milan . L’obiettivo è iniziare il nuovo anno con il piede giusto, regalando ai tifosi grandi soddisfazioni sia in campionato che in Coppa Italia.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti per Milan-Fiorentina sono già in vendita al prezzo di 10€, con tariffa ridotta a 5€ per gli Under 12. I tagliandi possono essere acquistati esclusivamente online tramite il circuito Vivaticket. Per trovare i rivenditori fisici più vicini, basta utilizzare l’opzione “Trova rivenditore” nella scheda dell’evento. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso il Centro Sportivo Vismara.