Coppa Italia, Milan-Torino: prosegue la vendita dei biglietti: le info

Prosegue la vendita dei biglietti per Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma l'11 gennaio 2023 a San Siro

(fonte: acmilan.com) "La Coppa Italia ritorna a 'San Siro': mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 21:00, il Milan accoglierà il Torino per la sfida valevole l'accesso ai quarti di finale. Per i rossoneri sarà il 13° confronto casalingo contro il Torino in Coppa Italia, dopo aver conquistato ben sette vittorie e tre pareggi nei precedenti. L'ultimo incontro casalingo contro i granata, sempre valido per gli ottavi, risale alla stagione 2020-2021 quando il Milan si impose ai rigori per 5-4.