Coppa Italia, biglietti Milan-Lazio: inizia la vendita. I dettagli / News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia contro la Lazio

"Dopo la vittoria sul Genoa per 3-1 agli Ottavi, il Milan è pronto a tornare in campo a San Siro in Coppa Italia , mercoledì 9 febbraio alle 21.00, contro la Lazio nella sfida valevole per i Quarti di finale . Sarà il ventunesimo confronto tra le due squadre in questa competizione con nove successi milanisti, otto laziali e tre pareggi. Inoltre, Milan e Lazio si sono già affrontati quattro volte ai Quarti con tre vittorie rossonere e una biancoceleste.

In vendita libera, il costo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 5€ per i tifosi Under 16 (solo se accompagnati da un adulto) e, inoltre, gli Under 30 e le donne potranno usufruire della tariffa speciale di 9€ in alcuni settori". Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>