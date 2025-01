Champions League, Milan-Feyenoord: ecco tutte le info per i biglietti

Il Milan affronterà a San Siro il Feyenoord nella sfida di ritorno per i Play-Off di Champions League. Ecco tutte le info sui biglietti

(fonte: acmilan.com) Dopo la fine della fase a campionato di Champions League, che il Milan ha concluso al 13esimo posto con 15 punti, i rossoneri sfideranno ora gli olandesi del Feyenoord, nella doppia sfida valevole per i Playoff di Champions League per accedere al tabellone degli Ottavi di finale. Sfida d'andata a Rotterdam e ritorno a San Siro in programma martedì 18 o mercoledì 19 febbraio.