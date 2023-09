Cagliari-Milan, in vendita solo la metà dei biglietti per il Settore Ospiti

Sarebbero stati messi in vendita solo la metà dei biglietti, rispetto a quelli previsti, per il Settore Ospiti in vista di Milan-Cagliari

Archiviata la vittoria contro il Verona , grazie alla rete di Rafael Leao , il Milan comincia a pensare al match contro il Cagliari . La gara andrà in scena in occasione del turno infrasettimanale, il primo di questa Serie A , e si terrà allo stadio Unipol Domus alle ore 18:30 di mercoledì 27 settembre .

In occasione del match, però, sembrerebbe esserci un 'problema' relativo ai biglietti per il Settore Ospiti. Da regolamento, infatti, ogni club dovrebbe garantire il 5% dei posti rispetto alla capienza totale dello stadio ai tifosi ospiti, che in questo caso sarebbero 821. Secondo quanto riportato da 'MilanNews', però, solamente 415 sarebbero stati messi in vendita. LEGGI ANCHE: Milan, il protagonista che non ti aspetti. Sportiello si rivela una risorsa