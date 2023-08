Bologna-Milan, si va verso il tutto esaurito: oltre 27 000 biglietti venduti

Si va verso il tutto esaurito per il match Bologna-Milan, in programma lunedì 21 agosto e valido per la prima giornata di Serie A

(fonte: bolognafc.it) La prevendita per Bologna-Milan, prima gara di campionato in programma al Dall'Ara lunedì 21 agosto alle 20,45 procede verso il tutto esaurito: siamo già oltre le 27000 presenze. Esaurite le curve Bulgarelli e San Luca, il settore ospiti e la Kids Stand, restano al momento in vendita poche centinaia di posti nei distinti e in Tribuna Coperta.