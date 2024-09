Continua la vendita dei biglietti per Milan-Udinese: tutte le informazioni

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan scenderà in campo sabato 19 ottobre alle 18:00, contro l'Udinese. Ecco le info sui biglietti

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan tornerà in campo sabato 19 ottobre alle 18:00, contro l'Udinese in una partita valida per l'8ª giornata di Serie A. Nei 105 precedenti tra le due squadre, il Milan ha ottenuto 45 vittorie, l'Udinese 37, mentre 23 incontri si sono conclusi in pareggio.