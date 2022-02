Biglietti Milan-Udinese: basta 1 euro per vedere la gara a San Siro

Alcuni biglietti di Milan-Udinese, gara in programma venerdì a San Siro, sono in vendita a solo 1 euro. Ecco tutte le informazioni

Biglietti Milan-Udinese a solo 1 euro. Sì, è proprio così. Il club rossonero ha deciso di vendere alcuni biglietti per la gara di venerdì a San Siro praticamente gratis, così come comunicato sul sito ufficiale. Come funziona la promozione? Per acquistare un biglietto a 1 euro basterà comprare un biglietto intero (o un ticket under 30 o over 60) che darà la possibilità di acquistarne altri tre al prezzo detto in precedenza. La promozione è valida per i seguenti settori: poltroncine arancio, arancio centrale e arancio centrale x; secondo rosso centrale e laterale; secondo arancio centrale e laterale; secondo verde; terzo rosso centrale e laterale; terzo blu. E' chiaro l'obiettivo del Milan di riempire San Siro per spingere i ragazzi rossoneri alla vittoria contro l'Udinese. La squadra, dopo un pareggio di Salerno, ha bisogno del suo pubblico per mantenere la testa della classifica. La nostra intervista esclusiva all'ex Milan Bonetti tra il rinnovo di Franck Kessie e tanto altro