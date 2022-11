Biglietti Milan-Tottenham, dove e come acquistare la Premium Experience

La prossima avversaria del Milan nella fase ad eliminazione diretta di Champions Leaguesarà il Tottenham del tecnico italiano Antonio Conte; il match andrà in scena nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio del 2023. Si affronteranno due allenatori italiani che hanno già avuto modo di incontrarsi nel corso della loro carriera e sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro rivalità. Il club rossonero, sul proprio sito ufficiale, ha fornito le indicazioni su come acquistare i biglietti per la Premium experience, specificando il costo per ciascuna location. Di seguito il comunicato.