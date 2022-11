Milan-Tottenham, Bentancur: “Si deciderà tutto a centrocampo”

Il Milan sfiderà il Tottenham negli ottavi di Champions League: a parlare della gara Rodrigo Bentancur, ex della Juventus

Il Milan sfiderà il Tottenham negli ottavi di Champions League . Una partita sulla carta bella e interessante. Sono molti i possibili argomenti di cui parlare. Andiamo a vedere cosa ne pensano i calciatori degli Spurs, parlando di ex giocatore della Serie A.

Della prossima sfida tra Milan e Tottenham ha parlato Rodrigo Bentancur , centrocampista Spurs e giocatore di Antonio Conte dai tempi della Juventus . Ecco le dichiarazioni riportate da Tuttosport in merito alle gare europee contro i rossoneri.

"In Champions League affronteremo il Milan, un club che sta ritrovando i risultati e tornando a livelli alti. Questa sarà una sfida che si deciderà a centrocampo: in Europa grande importanza la hanno le seconde palle, anche loro hanno grandi giocatori. Occhio a Kane, Son e Kulusevski, calciatori che possono vincere ogni partita in qualsiasi momento". Milan, il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao. Pazzini parla del Tottenham.