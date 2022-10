Biglietti Milan-Salisburgo: ecco quando inizierà la vendita / News

Lo stadio di 'San Siro', casa del Milan, prima del derby vinto per 3-2 contro l'Inter (Serie A 2022-2023) | AC Milan News (Getty Images)

"Il Milan chiuderà davanti al proprio pubblico la fase a gironi di questa Champions League nella sfida contro il Salisburgo in programma mercoledì 2 novembre alle ore 21.00, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per i destini del Gruppo E. I rossoneri affrontano la squadra austrica nella 6°giornata della fase a gironi, dopo che la partita di andata si è conclusa sul punteggio di 1-1: al vantaggio del Salisburgo firmato da Okafor ha risposto Saelemaekers con un sinistro potente e preciso. Il Milan ha sfiorato il colpo da 3 punti al tramonto del match, ma il destro a giro di Leão si è stampato sul palo.