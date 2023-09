Biglietti Milan-Psg, le info sul big match di Champions League

Il sorteggio di Champions League ci ha regalato un girone da prima classe, il Milan affronterà tre grandi squadre come Psg , Borussia Dortmund e Newcastle . Il primo incrocio vedrà subito il ritorno di Sandro Tonali a San Siro, 19 settembre, mentre la seconda giornata, programmata per 4 ottobre, ci regalerà la vista del Muro Giallo in casa del Borussia Dortmund . Eppure, il match più atteso rimane un altro: quello contro il Psg di Luis Enrique e Kylian Mbappé del 7 novembre.

Biglietti Milan-Psg, le info

Quando i parigini arriveranno in quel di Milano il sold out sarà pressocché garantito. Proprio per questo motivo, molti tifosi iniziano già a chiedersi come e quando acquistare i biglietti per una sfida fra titani. I biglietti per il fatidico match fra Milan e Psg dovrebbero essere messi in vendita, per gli abbonati, circa un mese prima dell’evento, quindi, con grande probabilità, nella prima settimana del mese di ottobre. I canali di vendita saranno sempre gli stessi, quindi online sul sito del Milan, nella sezione “biglietteria”, e a Milano presso il Ticket Office di Casa Milan.