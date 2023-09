Biglietti Milan-Newcastle in vendita libera | Champions League News

I biglietti per assistere al match di Champions League tra Milan e Newcastle sono in vendita libera dalle 17:00 di ieri

Manca sempre meno all'esordio in Champions League del Milan di Stefano Pioli. Il 19 settembre, alle ore 18:45, andrà infatti in scena il match contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali. Per quanto riguarda i biglietti per assistere alla sfida, questi sono in vendita libera dalle ore 17:00 di ieri. Ecco, dunque, tutte le informazioni utili nel comunicato pubblicato dal Diavolo.