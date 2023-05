Biglietti Milan-Inter, follia per il derby: prezzi fino a 3000 euro

I biglietti per l'andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter sono andati a ruba. per questo, come riporta l'edizione di Milano del Corriere della Sera, sono molto alti i prezzi delle rivendite online.

Biglietti Milan-Inter, prezzi a cifre folli

I tagliandi per Milan-Inter di Champions League di mercoledì sono esauriti e così si scatena il secondary ticketing: su Viagogo.com, piattaforma leader della rivendita di biglietti a prezzi maggiorati, un biglietto per il terzo anello blu viene infatti venduto a 826 euro, mentre per un primo anello rossonero servono addirittura 3192 euro. Numeri davvero folli per un derby che è molto atteso da tutto il calcio italiano. LEGGI ANCHE: Milan, la Roma di Mourinho ora può essere un’alleata contro l’Inter