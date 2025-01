Biglietti Milan-Girona: info e promozioni. Prezzo base molto allettante

Il prossimo 22 gennaio alle ore 21.00 il Milan affronterà il Girona a San Siro nella sfida valevole per la 7°ª giornata della fase campionato di Champions League, in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre e di cui sono disponibili i biglietti. In questa stagione il Milan ha già affrontato una spagnola, vincendo al Bernabéu contro il Real Madrid, mentre per il Girona una prima volta assoluta contro una squadra italiana.