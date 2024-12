Biglietti Milan-Genoa: info e promozioni. Prezzo base allettante

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 19 novembre alle 23.59 di giovedì 21 novembre, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 22 novembre e fino a esaurimento posti.

FONDAZIONE MILAN — Sulla scia dell’attività realizzata in Milan-Monza della scorsa stagione, che ha portato al ripristino di un campetto nel Municipio 9 di Milano dedicato a Davide Astori, per ciascun biglietto venduto per la partita Milan-Genoa saranno devoluti 2€ a Fondazione Milan, a sostegno di tutte le attività di "Il Milan per tutti", il progetto che ha l'obiettivo di costruire un Club sempre più inclusivo per persone con disabilità fisiche o intellettivo-relazionali, o giovani a rischio emarginazione sociale. Inoltre, ciascun tifoso che vorrà dare il proprio contributo alla raccolta fondi potrà farlo sul sito sostieni.fondazionemilan.org.

PREZZI BIGLIETTI MILAN-GENOA — Il prezzo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 19€.

PROMOZIONI — A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 — Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.