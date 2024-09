Autumn Pack Milan: tre partite a San Siro tra Champions League e Serie A

Un vantaggio esclusivo sarà riservato ai possessori di abbonamento Serie A o Champions Pack, che potranno acquistare l’Autumn Pack anche per terzi. Inoltre, chi acquista l'Autumn Pack avrà accesso prioritario alla vendita per il big match Milan-Juventus, in programma il 23 novembre. L’offerta riguarda vari settori di San Siro, con prezzi a partire da 16€ a partita. Le singole partite del pacchetto potranno essere cedute esclusivamente ad altri titolari di CRN Card. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arriva la notizia che non farà felici i tifosi >>>