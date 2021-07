Biglietti Milan 2021/2022 – Il club attende comunicazioni ufficiali

I tifosi del Milan vogliono tornare al più presto allo stadio e cercano i biglietti per la stagione 2021/2022; il club per ora non li vende

Riccardo Varotto

I tifosi del Milan sono carichi per la stagione 2021/2022 e non vedono l'ora di comprare i biglietti per tornare allo stadio. La situazione pubblico sugli spalti per la prossima Serie A è ancora da definire: la variante delta preoccupa gli esperti e non ci sono ancora direttive ufficiali. L'idea sarebbe quella di far entrare allo stadio solo le persone in possesso di green pass, ma la soluzione non convince appieno la FIGC.

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul grande entusiasmo dei tifosi del Diavolo dopo l'annuncio dei calendari. Il Milan è finalmente tornato in Champions League ma sfortunatamente non ha potuto festeggiare con i propri supporter: pensate che l'ultima partita a San Siro con le porte aperte risale al 17 febbraio 2020, vittoria 1-0 sul Torino con gol di Ante Rebic. Il club di via Aldo Rossi ha comunicato che, per la stagione 2021/2022, "la vendita dei titoli d'ingresso per le gare interne del Milan partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti".

La società rossonera avviserà tempestivamente i tifosi sui propri canali ufficiali appena ci saranno novità. Gabriele Gravina ha detto che entro fine luglio la situazione sarà più chiara: ci sarà quindi da attendere ancora un paio di settimane per capire meglio gli scenari in vista della prossima stagione. Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>