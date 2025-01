Biglietti Juventus-Milan: info e fasi di vendita. Ecco cosa c’è da sapere

I J1897, BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER durante le proprie fasi di vendita potranno acquistare un biglietto anche per Junior e Young Member Under 14 con uno sconto speciale del 50% nei settori disponibili. Ogni Member, nella sua fase di vendita riservata, può acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per sé stesso ed altri tifosi Member aventi diritto alla stessa fase di vendita riservata dell’acquirente.

L’accesso senza biglietto è consentito, nei settori senza il servizio di hospitality, ai bambini che il giorno della partita non avranno compiuto il 6° anno di età (UNDER 6). Nelle tribune Premium invece, dove è incluso il servizio di hospitality, il limite di età per l’ingresso senza tagliando è di 4 anni non ancora compiuti (UNDER 4).