Biglietti Inter-Milan, la Curva Nord protesta: ecco il motivo

Sale la febbre per l'Euroderby di Champions tra Milan e Inter e anche quello dei biglietti. Come riportato da gazzetta.it, la Curva Nord dell'Inter è rimasta senza striscioni e per metà vuota, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Si è trattato di una protesta improvvisa e non annunciata. È frutto della prevendita dei biglietti per Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League di mercoledì. Come riporta la rosea, la fase di vendita dei posti riservati agli abbonati interisti per la sfida in casa del Diavolo è stata "libera" ovvero gli abbonati della Curva Nord non hanno avuto nessun tipo di prelazione su quelli che sono i solitamente i loro posti nel secondo anello verde. Moltissimi di questi posti, dunque, sono stati acquistati dagli abbonati nerazzurri degli altri settori. Per questo, molti tifosi della Curva, si sono ritrovati senza biglietti della Champions.