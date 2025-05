Biglietti Genoa-Milan, ecco prezzi e fasi di vendita: il Settore Ospiti …

Ecco, di seguito, le informazioni in merito ai biglietti di Genoa-Milan, match valevole per la 35^ giornata della Serie A 2024/2025

Nella giornata di lunedì 5 maggio , alle ore 20:45 , presso lo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, si giocherà il match tra Genoa e Milan , valevole per la 35^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui sono disponibili i biglietti. Ecco, di seguito, la nota del club rossoblù a riguardo.

Biglietti Genoa-Milan, tutte le info utili: il prezzo base per il Settore Ospiti ...

(fonte: genoacfc.it) E’ iniziata nel primo pomeriggio la prevendita dei biglietti per i settori ordinari. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, senza fidelity card, per i posti destinati ai sostenitori genoani. Al via anche la rivendita riservata agli abbonati.