Biglietti Fiorentina-Milan, ecco le info sul Settore Ospiti | Serie A News

TERZA FASE (VENDITA LIBERA):

Dalle ore 10:00 del 30/09/2024 fino alle ore 23:59 del 05/10/2024.

Per procedere all’acquisto del settore di Curva Ferrovia, è necessario che ogni titolare di biglietto (esclusi gli Under 14) sia in possesso di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD.

QUARTA FASE (INTERO MATCH-DAY):

Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).

RIDUZIONI BIGLIETTI FIORENTINA-MILAN — PROMO EX ABBONATO 23/24: tariffa promozionale dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che non hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2024/2025.

Promozione attiva esclusivamente per ex abbonati 23/24, non cedibile.

PROMO GENERAZIONE VIOLA: tariffa dedicata ai possessori di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD (esclusi gli Under 14) per procedere all’acquisto del settore di Curva Ferrovia.

RIDOTTO UNDER 14: Tariffa senza obbligo di tessera INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD; è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2011 e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa INTERO o a tariffa PROMO GENERAZIONE VIOLA o a tariffa PROMO EX ABBONATO 23/24.

RIDOTTO UNDER 14 ABBONATI: Tariffa senza obbligo di tessera INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD; è riservata a tutti i nati a partire dal 1/1/2011 e l’acquisto è consentito esclusivamente agli abbonati 24/25 inserendo il proprio numero di tessera.

La tariffa RIDOTTO UNDER 14 abbinata ad un abbonamento è acquistabile sia online che presso il FIORENTINAPOINT contattabile anche via mail all’indirizzo fiorentinapoint@acffiorentina.it

SETTORE OSPITI — La vendita del settore Ospiti identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1)a capienza ridotta, inizierà il 01/10/2024 ore 15:00. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 05/10/2024 per i soli possessori di fidelity card del AC MILAN.