Biglietti Derby Milan-Inter, info e fasi di vendita: ecco cosa c’è da sapere

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito ai biglietti per il derby Milan-Inter, valevole per la 23^ giornata di Serie A

(fonte: acmilan.com) Dopo il confronto in finale di Supercoppa Italiana, che ha visto il Milan vincere in rimonta, è già tempo per un nuovo Derby di Milano. Sabato 2 febbraio alle ore 18.00, infatti, San Siro accoglierà il derby tra Milan e Inter nella sfida valevole per la 23esima giornata di Serie A, in quello che sarà il capitolo numero 242 nella storia della Stracittadina, di cui sono disponibili i biglietti.