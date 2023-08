Biglietti derby Inter-Milan: ecco quanto costerà il secondo anello blu

Ci siamo quasi per l'inizio di questa stagione di Serie A 2023-24. Già a partire da domani i rossoneri scenderanno in campo contro il Bologna al Dall'Ara per disputare la prima di campionato. Oltre al primo incontro di campionato la società pensa già al derby previsto per il 16 settembre. Per questo motivo le società del Milan e dell'Inter hanno trovato un accordo per il prezzo dei biglietti del settore ospiti.