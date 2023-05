Biglietti derby Inter-Milan, domani il grande giorno | Champions League News

Da domani in vendita i biglietti del settore ospiti per il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. L'andata è sold out

Domani sarà il grande giorno della vendita dei biglietti nel settore ospiti (Secondo Anello Blu) per il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì 16 maggio alle ore 21:00 a 'San Siro'. I biglietti, infatti, per Milan-Inter dell'andata, in programma mercoledì 10 maggio, sono già finiti: lo stadio sarà completamente sold out.

Derby Inter-Milan, domani la vendita dei biglietti per i tifosi rossoneri — Per il match di ritorno, ieri il club rossonero ha emesso una nota ufficiale spiegando le modalità di vendita dei biglietti per il derby Inter-Milan dove i nerazzurri saranno - da calendario - padroni di casa. Non tutti i tifosi del Diavolo, però, avranno la possibilità di acquistare un tagliando per la partita.

"AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Inter-Milan, gara di ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì 16 maggio alle ore 21:00 a 'San Siro', saranno in vendita sul sito singletickets.acmilan.com a partire da giovedì 4 maggio alle ore 12:00 e fino a esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati. Il costo dei tagliandi per Inter-Milan è di € 69,00 cadauno", recita, infatti, la nota del club. LEGGI ANCHE: Milan in pole per un colpo a zero >>>