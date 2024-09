Biglietti Bayer Leverkusen-Milan: info, prezzi e dettagli | UCL News

Ecco, di seguito, tutte le informazioni in merito ai biglietti di Bayer Leverkusen-Milan, match della seconda giornata di Champions League

(fonte: acmilan.com) AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Bayer Leverkusen-Milan, sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League in programma martedì 1 ottobre alle 21.00 alla BayArena, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità: