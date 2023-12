Biglietti Atalanta-Milan, ecco tutte le informazioni utili | Serie A News

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti di Atalanta-Milan, match valevole per la 15^ giornata di Serie A

(fonte: atalanta.it) I biglietti per assistere ad Atalanta-Milan, incontro valido quale 15ª giornata di Serie A TIM 2023-2024 ed in programma sabato 9 dicembre alle 18, saranno a disposizione dei tifosi interessati dalle 10 di martedì 21 novembre.

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home o con caricamento in digitale su Dea Card;

– in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca qui https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità tradizionale su supporto termico o caricamento in digitale su Dea Card;