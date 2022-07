Amichevole Wolfsberger-Milan: tutte le informazioni sui biglietti

Disponibili i biglietti per assistere all'amichevole Wolfsberger-Milan, in programma mercoledì 27 luglio, alle 19:00, a Klagenfurt (Austria)

I biglietti riservati ai tifosi rossoneri sono acquistabili online e il prezzo varia dai 20€ per gli adulti ai 15€ per studenti e Over 65, fino ai 10€ per i bambini tra i 7 e i 14 anni; con i tagliandi selezionati online stampabili attraverso il print@home.