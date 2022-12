TOP VIDEO 2022 – Ibrahimovic ad Ancelotti: “Non chiedermi più soldi”

Zlatan Ibrahimovic scherza con Carlo Ancelotti, ospite da Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa'. Il campione del Milan prende in giro il suo ex allenatore: "Sei più ricco di me"

Nell'attesa (questa volta molto lunga dopo l' operazione del 25 maggio 2022 ), Ibra si è divertito a fare diverse comparsate in televisione e al cinema, attestandosi una volta di più come personaggio ormai trasversale tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo. Un modo, forse, anche per prepararsi alla vita post-ritiro.

Ibrahimovic-Ancelotti: il siparietto

Da Sanremo a Striscia La notizia, poi il cinema e le ospitate tv. Come questa, molto divertente, a Che tempo che fa. Da Fabio Fazio, Ibrahimovic ha voluto salutare e prendere in giro in un video-messaggio il suo ex allenatore Carlo Ancelotti, ospite in studio. Il siparietto, che potete rivedere nel video qui in alto, fa sorridere anche Ancelotti. Soprattutto quando lo svedese avverte l'allenatore: "Ormai sei più ricco di me, non mi chiedere più soldi", scherza Ibra fra le risate generali.