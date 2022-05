Calciomercato Milan – Ibrahimovic si opera per continuare a giocare

Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Milan in questo calciomercato estivo e giocare un'altra stagione. Il club ha pronto il nuovo contratto

Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato e rinviare, dunque, il ritiro dal calcio giocato alla prossima estate. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' in edicola oggi. Ibra, come si ricorderà, nello scorso febbraio, in un evento alla Triennale di Milano, aveva promesso che non si sarebbe ritirato finché non avesse vinto con il Milan. La promessa, con la conquista dello Scudetto, è stata mantenuta. Ma per Zlatan, a quanto pare, è ancora presto per dire basta.

L'attaccante nativo di Malmö, di fatto, si trova avanti ad un bivio: continuare o smettere? Tutto, in realtà, dipende dal ginocchio che lo tormenta da mesi, gonfiandosi dopo ogni partita. Il quotidiano generalista ha rivelato come ci sia un piano ben preciso: Ibrahimovic, infatti, si sottoporrà a giorni, forse già in settimana, ad un intervento in artroscopia. L'obiettivo è quello di risolvere in via definitiva questa problematica. Generata non da un trauma, bensì dall'usura.

Pertanto, il prosieguo della carriera di Ibrahimovic dipenderà dalla risposta che il suo ginocchio darà dopo questo intervento, ma, soprattutto, dalla prognosi. Una cosa, però, è certa: Zlatan ci vuole provare. Al punto tale che sta accelerano di tempi, scegliendo di andare sotto i ferri adesso, invece che andare subito in vacanza. Così sarebbe pronto, eventualmente, già per il ritiro di inizio luglio. Fosse soltanto per la sua 'testa', continuerebbe a giocare al 100%.

Va ascoltato, però, anche il fisico. Chi gli sta accanto, ha rivelato il 'CorSera', assicura che, se avesse garanzie di tenuta del ginocchio, avrebbe già annunciato la sua permanenza per un'altra stagione. Zlatan ha il sogno di vincere la Champions League, quel trofeo che gli manca e che, per lui, è da sempre un'ossessione. Difficile che questo Milan sia già competitivo per vincerla, ma questa squadra è già andata oltre ogni aspettativa.

Ma il Milan confermerebbe Ibrahimovic nel calciomercato che verrà? Ovvio. Nel cassetto della scrivania di Paolo Maldini c'è già pronto il contratto per lui. Ingaggio da 2,5 milioni di euro netti più premi ad obiettivo. E Zlatan ha già fatto intendere che non ci sarebbero ostacoli di natura economica. Mister Stefano Pioli, capitan Davide Calabria e bomber Olivier Giroud, in questi giorni, hanno auspicato che lui possa continuare a giocare. E questo pensano tutti i suoi compagni.

Saranno decisive, dunque, le settimane successive all'operazione in artroscopia per la sua decisione. Avrà un peso, nella questione, anche la famiglia, che in questi due anni e mezzo è rimasta in Svezia. Qualora dovesse smettere, ha concluso il 'CorSera', ad ogni modo Ibra potrebbe restare anche al Milan come dirigente. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>

