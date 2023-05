Galatasaray, Zaniolo entra e viene espulso dopo sei minuti

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, nell'ultimo match del Galatasaray, Zaniolo è stato espulso dopo 6 minuti dalla sua entrata in campo

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, è durata appena 6 minuti la partita di Nicolò Zaniolo . Entrato al 69′ nella gara tra Galatasaray e Istanbulspor , l’ex giallorosso ha rimediato un rosso diretto al 75′ per una entrata scomposta su un avversario. Un cartellino che il classe ’99 non ha preso molto bene, visto che poi, uscendo, avrebbe colpito con rabbia il tunnel che conduce agli spogliatoi.

L’arbitro aveva mostrato in un primo momento il cartellino giallo, ma dopo aver rivisto le immagini al VAR ha deciso di espellere il giocatore con il rosso. Il Galatasaray, che era in vantaggio 1-0 grazie al gol di Icardi dal dischetto, ha dovuto giocare gli ultimi minuti di gioco in inferiorità numerica. LEGGI ANCHE: De Ketelaere in bilico? Ecco una possibile opzione