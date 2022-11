Hjulmand: “Giroud più forte che in passato. Ho parlato con Kjaer di lui…”

Kasper Hjulmand ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Danimarca, partita valida per la 2^ giornata del gruppo D dei Mondiali in Qatar. Il CT della Danimarca ha elogiato apertamente Olivier Giroud e citato il compagno di squadra al Milan Simon Kjaer, indiziato numero uno a fermare la sua sete di gol. Queste le dichiarazioni.