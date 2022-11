Francia, Benzema non giocherà i Mondiali. Arriva la doppia conferma

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e Pallone d'Oro in carica, non giocherà i Mondiali. Ecco la doppia conferma

Nelle ultime ore era emersa la voce di un clamoroso ritorno di Karim Benzema al ritiro della Francia per giocare i Mondiali. L'attaccante del Real Madrid si è infortunato lo scorso 19 novembre, ma Didier Deschamps ha deciso di non sostituirlo. Una strategia per aspettarlo? Niente affatto. Lo stesso CT della Francia, in conferenza stampa, ha chiuso così l'argomento: "Un suo ritorno? Conoscete la situazione, è una cosa che non ho in mente. Ho parlato con Karim, conosciamo la situazione e i tempi i recupero. Ho 24 giocatori e sono quelli di cui mi occupo".