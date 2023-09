F. Inzaghi: “Inquietato dall’addio di Tonali al Milan. Vi dico la mia sul derby”

Filippo Inzaghi, ex attaccante ed allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su diversi temi interessanti

Filippo Inzaghi , ex attaccante del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Messaggero', in edicola questa mattina. 'Pippo' si è soffermato, da tifoso rossonero, sulla lotta Scudetto e sull'addio di Sandro Tonali , ma ha anche rivolto uno sguardo verso il derby contro l' Inter , che si giocherà il 16 settembre alle ore 18:00. Di seguito le sue parole.

Le parole di Filippo Inzaghi

Sulla lotta scudetto e sul Milan:"La favorita per lo scudetto è l’Inter, poi ci sono Milan, Juve, Napoli e le due romane. Quando è andato via Tonali, da tifoso milanista, mi sono inquietato, invece la società è stata bravissima a ricostruire la squadra con gli acquisti giusti. Se a 37 anni Giroud fa ancora la differenza nel club e in nazionale significa che siamo davanti a un grande attaccante".