NEWS MILAN – L’ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli, in vacanza a Londra, ha incontrato Patrick Cutrone alla fine di Watford-Wolverhampton. L’ex dirigente rossonero ha spesso – attraverso Instagram – bellissime parole per l’attaccante classe 1998: “London day 6…non so quale sarà il tuo futuro ma mi è bastato vederti correre con la voglia di sempre nell’allenamento a fine gara per capire che hai ancora il fuoco dentro! All the best Patrick!”.