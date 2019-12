Calciomercato Fiorentina – Per Cutrone ci siamo: trattativa ai dettagli

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan in forza al Wolverhampton, non ha iniziato al meglio la sua avventura in Premier League. Ma c’è di più: l’attaccante dovrebbe già cambiare aria a gennaio. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, non solo ci sarebbe l’interesse concreto della Fiorentina nei suoi confronti, ma una trattativa con i ‘Wolves’ già in dirittura d’arrivo. La ‘Rosea’ spiega come ci siano da sistemare solo gli ultimi dettagli, ma l’accordo tra i due club ci sarebbe già. Dopo pochi mesi, dunque, Patrick Cutrone potrebbe nuovamente tornare in Italia. Intanto il Milan attende una risposta da Jean-Clair Todibo: ecco quando dovrebbe arrivare, continua a leggere >>>

