FIFA, Infantino: “Le tv paghino un prezzo equo per i Mondiali femminili”

Come riportato da Calcioefinanza.it, attraverso un messaggio su Twitter, Giovanni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato in vista dei Mondiali femminili che si terranno quest'estate in Australia e Nuova Zelanda: "Oggi ho ripetuto il mio appello alle emittenti affinché paghino un prezzo equo per i diritti mediatici della Coppa del mondo femminile 2023. La Federazione mondiale ha fatto la sua parte, portando il montepremi a 152 milioni di dollari, triplicando l’importo pagato nel 2019 e dieci volte di più rispetto al 2015. Tuttavia le offerte delle emittenti, principalmente nei paesi europei 'Big 5', sono ancora molto deludenti e semplicemente non accettabili".