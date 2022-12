Ex Milan – Tsadjout potrebbe lasciare la Cremonese: su di lui c’è il Frosinone

Frank Tsadjout potrebbe lasciare la Cremonese. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'attaccante classe 1999 potrebbe trasferirsi altrove per trovare più spazio. L'ex calciatore del Milan, infatti, in questa stagione ha giocato appena cinque partite con la maglia del club grigiorosso senza mai trovare il gol. Su di lui c'è l'interesse del Frosinone, squadra allenata da Fabio Grosso e capolista in Serie B. Calciomercato Milan – Maignan è ko: arriva subito Sportiello? Le ultime