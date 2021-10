Ex Milan – Parabola discendente per Higuain: il ‘pipita’ pensa al ritiro

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Gonzalo Higuain starebbe valutando l'idea di ritirarsi dal calcio giocato

A soli 33 anni, Gonzalo Higuain potrebbe dire addio al calcio. L'attaccante argentino, attualmente in forza all'Inter Miami del presidente David Beckham, starebbe valutando l'idea di appendere le scarpette al chiodo. E' questa l'indiscrezione lanciata dal 'Sun Sport', secondo il quale il 'pipita', dopo una grande carriera alle spalle, potrebbe chiudere definitivamente la sua esperienza da calciatore in MLS. Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic