Ex Milan – Blissett: “Giocare per il Milan è stato un sogno” | News

Luther Blissett, leggenda del Watford ma meteora nel Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale'. Queste le parole dell'ex attaccante. "Ho bellissimi ricordi del Milan e dell'Italia. Fa parte della mia vita sorridere, essere positivo con le persone, divertirsi e amare. Per questo mi vogliono bene. Parlando di calcio, amo il club e i tifosi. Anche loro si sono affezionati a me. Poi giocare per il Milan è stato un sogno, era bellissimo giocare per il Milan. Non segnavo tanti gol? Non mi davano tanti palloni (ride, ndr). Era un modo diverso di giocare, poi negli anni successivi le cose sono cambiate con Sacchi. Un minuto prima di partire per Milano, mi dissero che potevo rimanere al Watford. Ma andare a Milano era un sogno, giocare per uno dei miglior club al mondo. Giocare in Italia, nel Paese dei Campioni del Mondo. Sono diventato un giocatore e una persona migliore. Il mio errore a porta vuota contro l'Inter? Non voglio rivederlo (ride, ndr). Ci sono momenti che non si possono dimenticare, questo è uno dei quei momenti anche se in negativo. Peccato, potevamo vincere.