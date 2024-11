VINCENZO MATRONE: “THEO HERNANDEZ non è TERZINO. RAFA LEAO? Suoi compagni mi dicono che…”

Vincenzo Matrone, opinionista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni alla vigilia di Milan-Juventus

Vincenzo Matrone, noto opinionista, ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni in vista del big match Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18:00. Ecco l'intervento completo sul nostro canale 'YouTube', in compagnia del nostro Stefano Bressi. Il video lo potete trovare qui sotto ...