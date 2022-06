Versavel: ““Il Barça di Guardiola? Meglio il Milan di Sacchi…” | Esclusiva

L'ex calciatore Bruno Versavel ha parlato di quando ha affrontato il grande Milan di Arrigo Sacchi. Ecco l'intervista esclusiva

Meglio il Milan di Sacchi o il Barcellona di Pep Guardiola? "Per me quel Milan è la miglior squadra di tutti i tempi e superiore anche al Barcellona di Guardiola. Vinceva sempre e le poche volte che non lo faceva tutti esultavano perché era così scontato che vincesse sempre. Ma il calcio di oggi non è più come 20 anni fa. Prima i portieri potevano prendere con le mani un retropassaggio, oggi non è più cosi. Noi giocavamo a calcio, oggi è tiki taka, sono dei robot".