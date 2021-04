Van Thornout: “Verschaeren pronto per il Milan, ecco le sue qualità” | PM

L'ex calciatore Dieter Van Thornout, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato di Yari Verschaeren, profilo accostato al Milan

L'ex calciatore Dieter Van Thornout, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato di Yari Verschaeren, profilo accostato al Milan. Queste le sue dichiarazioni: "E' devastante negli spazi stretti. È un giocatore dai piedi buoni e veloci, con un'ottima visione di gioco e un gran tiro, soprattutto da fuori area. Se non subisce troppi infortuni ha il futuro garantito. Pronto per il Milan? Perché no. Se i rossoneri hanno la possibilità di acquistare un giocatore con queste qualità, devono farlo. Poi possono sempre valutare in corso d'opera e decidere se tenerlo o mandarlo in prestito per crescere. Magari proprio all' Anderlecht. Yari è giovane e fare un investimento su di lui sarebbe interessante per il Milan".