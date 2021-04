Van Thornout: “Saelemaekers? Nessuno si aspettava giocasse nel Milan” | PM

L'ex calciatore Dieter Van Thornout, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato del connazionale Alexis Saelemaekers

L'ex calciatore Dieter Van Thornout, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato del connazionale Alexis Saelemaekers. In patria non si aspettavano assolutamente potesse diventare un titolare del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando giocava all'Anderlecht, una settimana giocava benissimo mentre quella successiva non riusciva a incidere e usciva all'intervallo o dopo un'ora. Adesso al Milan è titolare ed è una cosa bellissima per lui, ma in Belgio tantissime persone sono sorprese. Non solo dal fatto che giochi nel Milan, ma anche che sia titolare. Onestamente nessuno se lo aspettava".