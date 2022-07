Valentini: “Leao, rimani al Milan! Così diventerai un campione” | Esclusiva

Lo storico dirigente della Nazionale Italiana Antonello Valentini ha parlato di tanti temi legati al Milan: dal calciomercato alla prossima Serie A

Lo storico dirigente della Nazionale Italiana Antonello Valentini ha affrontato diversi temi legati al Milan. Dalle possibili mosse di calciomercato alla prossima Serie A, passando per le grandi doti dirigenziali di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni rilasciate alla redazione di PianetaMilan.it.

Ha conosciuto Maldini in Nazionale: ne aveva già intravisto, all’epoca, albori di doti dirigenziali? “Io, raramente, ho conosciuto calciatori dall’etica e dall’intelligenza di Paolo Maldini. Non mi avrebbe colpito, all’epoca, in alcun modo, se un giorno fosse divenuto allenatore o dirigente. O, anche, scopritore di talenti, come del resto ha dimostrato di essere con il Milan”.

A proposito del mercato del Milan: qual è il suo giudizio? “Non comprendo certe perplessità… Secondo me, il Milan sta facendo un ottimo mercato”.

Qual è il suo punto di vista su Origi? “Quando mi riferisco al concetto di ottimo mercato penso, per esempio, a calciatori come Origi. Stiamo parlando di un attaccante di livello europeo. Questa stagione, con il blasonato Liverpool, ha fatto sedici gol, signori!”.

Tra i nomi accostati ai rossoneri qual è quello, dal suo punto di vista, maggiormente suggestivo? “A me piace molto De Katelaere. Secondo me rappresenta l’emblema del progetto del Milan giovane che abbiamo visto sin qui. Inoltre, come ci ha insegnato magistralmente la squadra di Pioli in questa stagione, essere giovani non è sinonimo di inesperienza. Anzi…”.

Qual è, tuttavia, il ruolo maggiormente congeniale al talento belga? “Io non sono d’accordo con chi lo definisce una “mezzapunta”. Ha ragione il mio amico Arrigo Sacchi quando sostiene che “mezzapunta” è spesso un appellativo utilizzato per definire un “mezzo giocatore”. Secondo me, De Katelaere è un trequartista, che potrebbe fare grandissime cose alla corte di Pioli”.

Cosa occorre a Leao per diventare un campione? “Secondo me Leao ha tutto per diventarlo. C’è una cosa, più di ogni altra, che dovrebbe categoricamente fare…”.

Ovvero? “Restare al Milan. Fossi in lui non cederei, in alcun modo, alle lusinghe di nessun top club e mi legherei per più lungo tempo possibile con i rossoneri. Può scrivere pagine importanti della storia del club. Mi sembra anche l’ambiente più giusto per lui”.

A proposito di campioni: al Milan conviene mantenere Ibra? “Come fa a non convenire? Uno così, in spogliatoio, serve. E ve lo dice uno che, certi spogliatoio importanti in azzurro, li ha calcati eccome. Se Ibra si ficca in testa (ma tanto ne è già consapevole) che può soltanto essere impiegato a mezzo servizio, non rappresenterebbe un semplice valore aggiunto per il Milan. Di più”.

Come giudicherebbe l’eventualità di Dybala in rossonero? “Non so se, alla fine, il Milan ha in testa solo e esclusivamente Dybala. Certo è che la Joya è un fuoriclasse. Lo vedrei benissimo al Milan, così come alla Roma, all’Inter, al Napoli…”.

Ha citato varie squadre: chi lotterà per lo scudetto, a suo avviso? “Sento un po’ di pessimismo intorno al Milan, ma non sono d’accordo. Ragazzi: il Milan è il Milan! Stiamo parlando, inoltre, dei campioni d’Italia in carica. Secondo me se la giocano, in primis, i rossoneri, dopodichè vedremo…”.

I tifosi del Milan dovrebbero essere intimoriti dal mercato di Inter e Juve? “Forse sulla carta l’Inter ha la rosa più forte, ma nel calcio il concetto di “sulla carta” non conta. Anche la Juve si è rafforzata parecchio. Se, inoltre, la Roma acquisterà qualche giocatore per Mourinho, anche i giallorossi potrebbero dire la loro. Vorrei però fare un appello…”.

Prego. "Come ho detto prima, bisogna fidarsi di Paolo Maldini. Guarda caso, il Milan è tornato a vincere proprio quando è arrivato lui. Maldini in società è una garanzia unica e inestimabile. Il fatto che abbia rinnovato è come un acquisto top, a livello di valore che produce".