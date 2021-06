Udinese, Carnevale: “Hauge? Monitoriamo tutti, poi si vedrà” | ESCLUSIVA

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le dichiarazioni sull'interesse bianconero per Hauge

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le dichiarazioni sull'interesse bianconero per Jens Petter Hauge: "Noi monitoriamo tutti. E' un buonissimo giocatore. L'Udinese guarda e osserva tutti i giocatori, non solo Hauge, che conosciamo da prima che arrivasse al Milan. Monitoriamo tutti e poi si vedrà". Intanto ecco la nostra esclusiva con Carnevale, osservatore dell'Udinese. Ecco cosa ci ha detto su De Paul e Hauge.