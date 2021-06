Udinese, Carnevale: “De Paul è pronto a giocare in qualsiasi club” – ESCLUSIVA

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Pianetamilan.it ha parlato di Rodrigo De Paul

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Carnevale ha parlato di Rodrigo De Paul, centrocampista bianconero. Ecco cosa ha detto: "De Paul può giocare in tutte le squadre che giocano in Serie A e anche in Europa, cioè per i club che fanno la Champions League. E' un giocatore di grande qualità ed è un leader. Anche a livello fisico ha dimostrato di essere un giocatore da grandi competizioni. A me fa molto piacere: abbiamo riportato al top in Italia un giocatore che aveva "fallito" a Valencia. C'è grande soddisfazione anche da parte nostra. Gli accordi tra De Paul e l'Udinese li sanno solo lui e la società: io posso solamente dire che è un grande giocatore e che può ambire a giocare la Champions. E' molto forte". Ecco le altre dichiarazioni di Carnevale.