Turci: “Milan? Non è un caso la reazione da grande squadra dopo il derby”

Intervistato dai nostri microfoni, Tommaso Turci ha parlato del Milan, di Mike Maignan e di Rafael Leao. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri di Stefano Pioli: "Il Milan è cresciuto tantissimo. La grande abilità di Pioli in questo inizio di stagione è stata quella di riuscire a far coesistere e far rendere dei giocatori che hanno qualità ma che non avevano mai giocato insieme. In una prima esperienza in un grande club come il Milan e in uno stadio come San Siro che non è per tutti. Non è un caso che il Milan vada a vincere delle partite negli ultimi minuti e che riesca a spostare l’inerzia del match dalla propria parte".