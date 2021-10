Tassotti: “Futuro? Io legato a Shevchenko, aspettiamo occasione giusta” | ESCLUSIVA

Mauro Tassotti, in esclusiva su PianetaMilan.it, ha parlato del suo futuro professionale, legato a quello di Andriy Shevchenko

Mauro Tassotti, in esclusiva su PianetaMilan.it, ha parlato del suo futuro professionale, legato a quello di Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni: "Sono legato a Shevchenko e aspettiamo l'occasione giusta. Vediamo cosa succede. Non ho bisogno di riposo: non è massacrante allenare una Nazionale. Futuro in una Nazionale o in un club? Dipende dalle opportunità che si presenteranno". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto